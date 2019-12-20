Автобус съехал в кювет в Карелии: пассажирка вылетела в сугроб

В Беломорском районе сегодня произошло ДТП с участием автобуса. Автобус, следовавший из Беломорска в поселок Сосновец, съехал в кювет на скользком участке дороги.

Как сообщает паблик «Беломорск. Официальная группа», пассажирка, располагавшаяся на левом заднем сидении, вылетела в правое окно и приземлилась в сугробе.

Пострадавшая иронично поздравила себя со вторым днем рождения.

Как отметили читатели группы, через несколько минут после аварии с автобусом на этом же участке дороги съехала в кювет «Нива». Люди обвиняют ответственных за дорогу в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.