20 декабря 2019, 19:56
Автобус съехал в кювет в Карелии: пассажирка вылетела в сугроб
Пассажирский автобус попал в ДТП на севере республики
В Беломорском районе сегодня произошло ДТП с участием автобуса. Автобус, следовавший из Беломорска в поселок Сосновец, съехал в кювет на скользком участке дороги.
Как сообщает паблик «Беломорск. Официальная группа», пассажирка, располагавшаяся на левом заднем сидении, вылетела в правое окно и приземлилась в сугробе.
Пострадавшая иронично поздравила себя со вторым днем рождения.
Как отметили читатели группы, через несколько минут после аварии с автобусом на этом же участке дороги съехала в кювет «Нива». Люди обвиняют ответственных за дорогу в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.