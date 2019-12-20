Купол спортивного комплекса за 11 миллионов обрушился

Сегодня днем в Петрозаводске обрушился воздухоопорный купол крытого комплекса, предназначенного для круглогодичных занятий спортом. В сооружении находился корт для большого тенниса и поле для мини-футбола.

"19 декабря в четыре часа утра из-за сильного ветра и снега в крыше воздухоопорного спорткомплекса образовалось отверстие. В результате он сдулся. Учебные и тренировочные занятия были отменены и перенесены на другой объект. Центром спортивной подготовки решается вопрос о его восстановлении",

- рассказали нашему изданию в Минспорте.

Корреспондент портала «Петрозаводск» говорит отправился на место происшествия. Рабочие, суетившиеся вокруг спущенного шатра, ответили, что купол сооружения лопнул из-за снега. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам Тимура Зорнякова, директора Центра спортивной подготовки, сооружение будет восстановлено. После этого спортсмены продолжат обучение в крытом комплексе, сообщил Зорняков нашему корреспонденту.

Крытый спортивный комплекс с воздухоопорным куполом появился в Петрозаводске в 2012-м году. По информации «Губернии», строительство спортцентра обошлось республике в 11 миллионов рублей. Внутри сооружения находилось дорогостоящее оборудование итальянского производства. Техника предназначена для поддержания постоянного напора воздуха и необходимой температуры в шатре.

В октябре портал «Карелия.ньюс» поделился видео, на котором продемонстрирован процеес очистки купола от последствий снегопада.