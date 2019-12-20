Мошенники припугнули женщину уголовным делом и лишили денег

Неизвестная позвонила 51-летний жительнице Прионежского района и сообщила о несанкционированных списаниях с ее карты. Женщина не поверила, но лже-работница заявила, что ей перезвонят из службы безопасности банка. В этот раз мужчина пояснил, что если владелица счета не предпримет меры, что остановить действия мошенников, то в отношении нее возбудят уголовное дело о пособничестве злоумышленникам.

Страх заставил жительницу Карелии действовать под диктовку преступников. Она установила программу удаленного рабочего стола на мобильный телефон, но поскольку у нее перестал работать Интернет, то провести операции не удалось. Незнакомцы не растерялись и направили ее к ближайшему банкомату в Петрозаводске.

В итоге женщина обналичила деньги и через терминал перевела 190 тысяч на неизвестный счет, рассказали в МВД. Большую часть составляли кредитные средства. Лже-сотрудники сообщили, что через несколько дней ее деньги поступят на безопасный счет. Тем временем женщина проверила операции и поняла, что ее обманули. Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.