Жители Карелии могут помочь погорельцам стройматериалами

Погорельцам, чье имущество и жилье пострадало при пожаре 15 декабря в Соломенном, все еще требуется помощь неравнодушных людей.

В группе «ТОС Соломенное» сообщается, что для погорельцев собрали достаточное количество одежды, поэтому ее сбор приостановлен.

Однако требуется мужская обувь размеров 41, 42-43. А также нужны стройматериалы, чтобы отстроить все заново. В частности, требуется газобетон (плиты) 200х250х630 - 300шт; доска 150х50 - 6 метров; доска 25х100 - 3-6 метров; доска 25х150 - 3-6 метров.

Как еще можно помочь – смотрите здесь.

Фото: osnovam.ru