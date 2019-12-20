Объявлен сбор книг для библиотеки в Соломенном

Давно известно, что книга – лучший подарок. Но довольно часто можно увидеть аккуратно сложенные кипы книг, перетянутые лентой или ниткой и оставленные на контейнерных площадках карельской столицы. Под Новый год в библиотеке Соломенного объявили сбор литературы.

«Если у вас есть книги и журналы в хорошем состоянии, после 2000 года издания, то соломенская библиотека №4 (ул. Соломенская, д. 25) будет рада принять их в дар для пополнения книжного фонда»,

- говорится в сообщении группы «ТОС Соломенное».

Жителей карельской столицы просят не выбрасывать ненужные книги на помойку, а приносить в библиотеку.

Уточняется, что библиотека примет книги, изданные и ранее 2000 года. Те произведения, которые по инструкции учреждение не сможет взять в свой фонд, будут использованы для книгообмена.