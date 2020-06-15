15 июня: главные видео, фото и новости дня

Главной темой дня остается коронавирусная инфекция, следом идут происшествия, криминал и погода. Вот основные темы дня.

Коронавирус

– Семь новых случаев коронавируса выявлены в Карелии. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в республике.

– Еще четыре человека госпитализированы с пневмонией в Карелии. С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 55 пациентов

– Семья из пяти человек госпитализирована с COVID-19 в Карелии. Двое взрослых и трое детей из поселка Лендеры поступили в больницу накануне вечером

– Парфенчиков ослабил ограничения в Карелии. Глава Карелии открыл Соловки и Валаам, запустил работу общественного транспорта, но обязал всех носить маски.

– Названы адреса трех новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске. Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по республике.

– В Петрозаводске можно сдать анализ на коронавирус. Названо место, стоимость и сроки теста на наличие в организме COVID-19

– Названы наиболее зараженные коронавирусом районы Карелии на 15 июня. Количество заболевших Covid-19 в республике достигло отметки в 831 человека.

– Водитель, вывозивший вахтовиков из Белопорожской ГЭС, заболел COVID-19. Администрация Муезерского района рассказала о мерах сдерживания коронавируса.

– Финляндия отменила режим ЧП, введенный из-за коронавируса. Соседи Карелии возвращаются к обычной жизни.

Происшествия и криминал

– Очевидцы: погибла девочка, купавшаяся в Лососинке. Трагедия произошла сегодня днем на Кургане в карельской столице.

– Автомобиль переехал собаку в Петрозаводске. Городская камера наблюдения сняла аварию с участием домашнего питомца на Древлянке.

– Введено ограничение на пребывание людей в лесах Карелии. В республике в этом году зарегистрированы уже 36 лесных пожаров.

- Автомобиль сбил трех девочек в Карелии и скрылся с места ДТП. Автонаезд произошел в минувшее воскресенье в Летнереченский Беломорского района.

- В Карелии молодого человека осудили за покушение на убийство. Ближайшие шесть с половиной лет 24-летний молодой человек проведет в колонии общего режима.

- Следком возбудил уголовное дело по факту гибели девочки на Лососинке. Трагедия произошла днем 15 июня в районе Кургана.

- На Онежском озере катер с людьми подал сигнал бедствия. На помощь маломерному судну выдвинулись карельские спасатели.

Другие темы

– Наступившая жара сменится однодневным похолоданием в Карелии. Публикуем прогноз погоды от федеральных синоптиков на ближайшую неделю с 16 по 22 июня.

– «Это ненормально. У нас газовая труба получилась золотой». Для кондопожан обслуживание газового оборудования в разы превышает цену на газ

– Названы отрасли с наибольшим сокращением зарплат в пандемию. Введение режима самоизоляции остановило деятельность многих предприятий в нашей стране

– Нобелевские лауреаты вступились за карельского историка Юрия Дмитриева. Сегодня в Петрозаводском городском суде продолжился процесс над руководителем карельского отделения «Мемориал», обвиняемым в педофилии.

– Парфенчиков поздравил выпускников с окончанием непростого года. Сегодня в Карелии выпускникам 9-х и 11-х классов вручают аттестаты.

- Николай Басков потратил в Карелии более миллиона рублей. Известный певец провел свой карантин в нашей республике.

- Парки и скверы Петрозаводска в этом году не обработали от клещей. У подрядчика, который выиграл конкурс на проведение акарицидной обработки, не оказалось лицензии.

- Движение транспорта поменялось в центре Петрозаводска. Из-за ремонта моста через Неглинку перенесли автобусную остановку, изменили работу светофоров и запретили стоянку.

- Автобусы снова начнут ходить из Петрозаводска в Олонец и Сортавалу. Изменения в междугороднем расписании автовокзала произойдут с 16 июня.