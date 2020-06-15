Парки и скверы Петрозаводска в этом году не обработали от клещей

Жителям и гостям карельской столицы этим летом стоит быть предельно внимательными при прогулках в городских парках и скверах. И причина здесь отнюдь не в коронавирусе или в возможности малоприятной встретичи со скрывающимся в кустах эксгибиционистом, а в клещах.

В столице Карелии не только закончилось лекарство для лечения клещевого энцефалита, но город в этом году даже не обработали от этих паукообразных.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе администрации Петрозаводска, компания, которая выиграла аукцион на проведение противоклещевой обработки города, так и не приступила к выполнению работ.

«29 мая по результатам аукциона с ООО «Карелподряд» был заключен договор на проведение акарицидной обработки. Однако к работам подрядчик так и не приступил. У организации отсутствует необходимая для данного вида работ лицензия»,

- рассказали в пресс-центре администрации. В итоге договор был расторгнут 8 июня. В мэрии добавили, что подрядчик будет оштрафован на 14 700 рублей.

О том, будет ли проводиться новый конкурс, в пресс-службе ответить затруднились.

Напомним, первое обращение по поводу клещей было зарегистрировано еще 29 марта. Тогда клещ атаковал 55-летнюю женщину в поселке Харлово. По данным карельского Минздрава на 3 июня, всего с начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики из-за клещей обратились 824 человека, из них - 315 дети.