Следком возбудил уголовное дело по факту гибели девочки на Лососинке

Следком по Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в Петрозаводске. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». Ранее наш портал со ссылкой на очевидцев сообщал, что 15 июня около половины второго дня врачи скорой помощи не смогли спасти жизнь девочке, купавшейся в Лососинке. Беда случилась примерно в ста метрах от моста Куккковка-Древлянка, в районе пешеходного мостика.



СУ СК также представил свою версию трагедии на Лососинке.

«9-летняя девочка находилась вместе с мамой на берегу реки Лососинки в городе Петрозаводске. В какой-то момент девочка зашла в воду реки для того, чтобы искупаться, но вернуться на берег не смогла. Ребенка попытались спасти и вытащили из воды, оказали первую помощь вызвали врачей. Однако девочку спасти не удалось».



Проводятся следственные действия, обстоятельства трагедии устанавливаются.