На Онежском озере катер с людьми подал сигнал бедствия

Прогулка на катере по Онежскому озеру в Карелии едва не обернулась трагедией для четверых мужчин.

Приятели вышли в озеро не проверив снаряжение и маломерное судно. Оказалось, что в катере появилась трещина, и вода стала его наполнять. Мужчины позвали на помощь спасателей. Звонок о чрезвычайной ситуации поступил 14 июня в 14:45 в Единую диспетчерскую службу Карелии, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Спасатели Петрозаводского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы выдвинулись на помощь на рабочем судне БЛ-820. нуждавшихся в помощи людей они эвакуировали и взяли на буксир их катер. В Госкомитете добавили, что через 40 минут после поступления сигнала все участники спасательной операции находились на берегу.