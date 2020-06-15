«Урожайные» выходные выдались у дорожной полиции Петрозаводска

Госавтоинспекция карельской столицы вкратце рассказала о том, как прошли выходные. Судя по цифре, уикенд выдался «урожайным».

По сообщению дорожной полиции, в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 23 водителя. Десять из них управляли автомобилем с признаками алкогольного опьянения, у 13 водителей не оказалось прав.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей к трезвости за рулем.