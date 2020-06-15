15 июня 2020, 20:19
Происшествия

«Урожайные» выходные выдались у дорожной полиции Петрозаводска

За выходные в Петрозаводске от управления отстранили 23 человек

Госавтоинспекция карельской столицы вкратце рассказала о том, как прошли выходные. Судя по цифре, уикенд выдался «урожайным».

По сообщению дорожной полиции, в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 23 водителя. Десять из них управляли автомобилем с признаками алкогольного опьянения, у 13 водителей не оказалось прав.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей к трезвости за рулем.

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Метки: 
ГИБДД
новости петрозаводска
алкогольное опьянение
водительские права