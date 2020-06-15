Автомобиль сбил трех девочек в Карелии и скрылся с места ДТП

Дети пострадали в дорожно-транспортном происшествии в поселке Летнереченский Беломорского района в минувшее воскресенье, 14 июня, в 16:00, сообщает госавтоинспекция Карелии.

«56–летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» при совершении маневра обгона, не убедился в безопасности и совершил наезд на двигающихся по левой обочине (по ходу своего движения) пешеходов – троих девочек 11 и 12 лет, после чего с места ДТП скрылся. Вскоре водитель был разыскан сотрудниками полиции, он находился в состоянии алкогольного опьянения, со слов нарушителя употреблял алкоголь после ДТП»,

– говорится в сообщении.

Девочки были доставлены в Беломорскую ЦРБ, где им оказана разовая медицинская помощь.

В настоящее время водитель направляется в районный суд Кеми, где будет рассмотрен материал в отношение него по статье 12.27.2 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». За оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. Решение примет суд.