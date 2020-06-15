Полиция разыскивает родителей, потерявшейся в Кондопоге девочки

Пресс-центр МВД по РК сообщает, что в Кондопоге найден ребенок.

«Сегодня днем в городе Кондопога полицейскими на перекрестке улиц М.Горького и Комсомольской был обнаружен ребенок: девочка, ориентировочно возраста от 4 до 6 лет, установочных данных нет»,

– говорится в сообщении.

Полиция разыскивает законных представителей ребенка, который помещен в лечебное учреждение.

Всех, кто узнал запечатленную на фото, просят срочно сообщать информацию по телефону дежурной части ОМВД России по Кондопожскому району: 8-814-51-2-09-02