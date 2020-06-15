15 июня 2020, 17:38
Полиция разыскивает родителей, потерявшейся в Кондопоге девочки
Обнаруженный в городе бумажников ребенок в возрасте от 4 до 6 лет помещен в лечебное учреждение
Пресс-центр МВД по РК сообщает, что в Кондопоге найден ребенок.
«Сегодня днем в городе Кондопога полицейскими на перекрестке улиц М.Горького и Комсомольской был обнаружен ребенок: девочка, ориентировочно возраста от 4 до 6 лет, установочных данных нет»,
– говорится в сообщении.
Полиция разыскивает законных представителей ребенка, который помещен в лечебное учреждение.
Всех, кто узнал запечатленную на фото, просят срочно сообщать информацию по телефону дежурной части ОМВД России по Кондопожскому району: 8-814-51-2-09-02