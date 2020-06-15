Движение транспорта поменялось в центре Петрозаводска

В столице Карелии начался ремонт моста через реку Неглинка в районе улицы Кирова. В связи с производством работ произошло изменение организации движения.

В мэрии напомнили, что движение с Октябрьского района в сторону района Центр теперь осуществляется по маршруту: улица Кирова – Вольная улица – улица Дзержинского – проспект Ленина.

Со стороны Центра в сторону Октябрьского района по маршруту: улица Кирова – Городской вал – улица Куйбышева – Малая Слободская улица – улица Федосовой – Озерный переулок – улица Кирова.

Водителей просят обратить внимание на то, что теперь запрещена остановка и стоянка транспортных средств на Вольной улице, улице Дзержинского, Малой Слободской, Городском валу, улице Федосовой, Озерном переулке.

В связи с закрытием автобусной остановки у БСМП, в районе отеля «Онежский замок» на улице Федосовой обустроили временную автобусную остановку и оборудовали временный пешеходный переход. Движение к БСМП осуществляется по действующей пешеходной дорожке.

Кроме того поменялся режим работы светофоров. В частности, отключен светофор на пересечении улиц Кирова и Вольная. Светофор на пешеходном переходе через улицу Кирова в районе БСМП включен в жестком режиме. Изменения коснулись и светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева. При движении по проспекту Ленина с Пушкинской улицы движение разрешено «Прямо и направо» (запрещен левый поворот).

Фото: пресс-служба администрации города и Госавтоинспекция Петрозаводска