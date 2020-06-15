Движение по федеральной трассе «Кола» остановится из-за яхты

Во вторник движение по трассе «Кола» будет временно остановлено. Причина в том, что специалисты будут разводить мост через реку Свирь, чтобы пропустить яхту Baron Brameus.

Движение автомобильного транспорта по трассе в Ленинградской области будет полностью перекрыто 16 июня на несколько часов.

«С 08:50 до 10:50 для прохода вверх по реке яхты «Baron Brameus» с максимальным высотным габаритом 17,4 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Автомобилистов просят учитывать информацию о разводке моста при планировании маршрутов.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»