Автобусы снова начнут ходить из Петрозаводска в Олонец и Сортавалу

Со вторника в Карелии возобновляются многие междугородние рейсы с автовокзала Петрозаводска. Как сообщает «Карелавтотранс», с 16 июня возобновляются рейсы № 516 «Петрозаводск – Сортавала через Олонец» оправлением с автовокзала в 07:30 ежедневно (из Сортавала в 16:00); № 519 «Петрозаводск – Олонец» отправлением с автовокзала в 14:15 кроме воскресенья (из Олонца в 08:10).

С 21 июня возобновляется рейс№ 519 «Петрозаводск – Олонец» отправлением с автовокзала в 18:45 ежедневно (из Олонца в 13:10).

При этом жителям и гостям республики нужно будет соблюдать меры предосторожности. Так, пассажиров предупреждают, что вход в здание вокзала, в автобусы, нахождение на перроне разрешен в масках и перчатках. Кроме того, на автовокзале от посетителей потребуется соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.

Подробное междугороднее расписание можно посмотреть здесь.