15 июня 2020, 19:20
Общество

Волонтеры ЗОЖ выйдут на борьбу с рекламой наркотиков в Петрозаводске

Вступить в ряды активистов здоровья приглашают всех желающих

В столице Карелии набирают волонтерский отряд «Здоровая столица». Набор организован на базе МУ «Центр молодежи».

По сообщению пресс-центра мэрии, цель волонтерского отряда является пропаганда здорового образа жизни, борьба с рекламой наркотиков на улицах Петрозаводска.

Желающим присоединиться к волонтерам нужно оставить сообщение в группе «Городского центра молодежи».

«Профилактика - лучшая методика борьбы с наркотической зависимостью, поскольку предупредить наркоманию легче, чем вылечить», - считают инициаторы акции.

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Метки: 
волонтеры
здоровый образ жизни
молодежь
новости петрозаводска
наркотики
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