Волонтеры ЗОЖ выйдут на борьбу с рекламой наркотиков в Петрозаводске

В столице Карелии набирают волонтерский отряд «Здоровая столица». Набор организован на базе МУ «Центр молодежи».

По сообщению пресс-центра мэрии, цель волонтерского отряда является пропаганда здорового образа жизни, борьба с рекламой наркотиков на улицах Петрозаводска.

Желающим присоединиться к волонтерам нужно оставить сообщение в группе «Городского центра молодежи».

«Профилактика - лучшая методика борьбы с наркотической зависимостью, поскольку предупредить наркоманию легче, чем вылечить», - считают инициаторы акции.