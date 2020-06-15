15 июня 2020, 21:23
Общество

Форель из Сочи будут выращивать в Карелии

Путешествие из Адлерского района на север займет три дня

Сочинскую форель будут поставлять в Карелию. Как сообщает канал «Вести Сочи», в этом году в нашу республику направят более 20 тонн рыбы для выращивания в естественных водоемах хозяйств.

Мальков средним весом около 15 граммов из форелеводческого хозяйства в Адлере поместят в специальные емкости, оснащенные системой подачи кислорода. В дороге автоматическая система будет поддерживать оптимальную температуру, для форели это не более + 14 градусов. Путешествие продлится три дня. По пути в Липецкой области малькам сменят воду.

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Метки: 
рыба
форель
Сочи
Адлерский район
новости Карелии
мальки