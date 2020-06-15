Останки бойца из Карелии обнаружили под Курском

Поисковики подняли останки пятерых советских солдат, погибших в юле 1942 года при обороне поселка Касторное в Курской области. Поисковики обнаружили медальон и запечатанную гильзу, находку отправили на экспертизу.

Как пишет «Комсомольская правда», поисковикам удалось установить имена троих солдат, в числе которых оказался и боец из Карелии: Михаил Андреевич Сысоев, 1923 г.р. - из Карелии;

Петр Степанович Филатов, 1923 г. р. - из Томской области; Владимир Иванович Морозов, 1911 г.р. - из Новосибирской области. Бойцы числятся в списках пропавших без вести. Сейчас ведутся поиски их родственников.

Погибших захоронят, когда позволит эпидемиологическая обстановка.