Угадай карельскую рыбу и получи +100 к знаниям! Тест

В прошлом году портал «Петрозаводск говорит» выяснял, как хорошо читатели ориентируются в мире карельских птичек. Тест читателям понравился и мы решили продолжить тему карельской фауны.

Сегодня - тест по карельским рыбам. Кого только не водится в краю тысячи озер, даже для бывалых рыбаков найдутся сюрпризы. И не беда, если все не угадаете — зато знаний станет больше.

При подготовке материала помощь оказал научный сотрудник лаборатории экологии рыб и водных беспозвоночных Института биологии КарНЦ РАН Денис Савосин.

Все картинки сопровождены подсказками. Удачного улова!