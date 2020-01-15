15 января 2020, 09:00

Угадай карельскую рыбу и получи +100 к знаниям! Тест

Проверим, насколько хорошо вы ориентируетесь в обитателях карельских водоемов
Автор:  Елена Гульшина

В прошлом году портал «Петрозаводск говорит» выяснял, как хорошо читатели ориентируются в мире карельских птичек. Тест читателям понравился и мы решили продолжить тему карельской фауны.

Сегодня - тест по карельским рыбам. Кого только не водится в краю тысячи озер, даже для бывалых рыбаков найдутся сюрпризы. И не беда, если все не угадаете — зато знаний станет больше. 

При подготовке материала помощь оказал научный сотрудник лаборатории экологии рыб и водных беспозвоночных Института биологии КарНЦ РАН Денис Савосин.

Все картинки сопровождены подсказками. Удачного улова!

 

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Автор:

Шеф-редактор раздела «Интересно». В качестве журналиста и редактора работала в карельских и федеральных СМИ с 1999 года. Любит авторскую журналистику (за проект «Телетузики» была удостоена специальной премии СЖ РК). На портале «Петрозаводск говорит» является автором большинства спецпроектов, особенно греет ее душу «Пол-лимона или штука». Жить не может без юмора и шампанского брют. 

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