13 мая 2021, 07:26
Происшествия

Железнодорожники открыли движение для пассажирских поездов в Карелии

Отставание поезда № 15 Мурманск-Москва от расписания составило более девяти часов

На станции Заделье в Кондопожском районе частично удалось восстановить движение поездов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Пока путь открыли только для пропуска пассажирских поездов.

"В 23:30 открыто движение по одному пути для пропуска поездов, которые были задержаны в связи с произошедшим",

- говорится в сообщении.

По итогам аварии отставание от расписания поезда № 15 Мурманск - Москва составило более девяти часов, поезда № 91 Мурманск - Москва и поезда № 16 Москва - Мурманск - более шести часов. Для пассажиров было организовано питание.

Восстановительные работы на месте аварии продолжаются.

«Петрозаводск говорит» писал о происшествии ранее. В среду днем у станции Заделье в Кондопожском районе Карелии с рельсов сошли 14 грузовых вагонов. В результате аварии никто не пострадал, угрозы окружающей среде нет, но движение на участке Петрозаводск - Медвежья Гора было временно приостановлено. // Фото: ptzgovorit.ru

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