15 мая 2021, 10:39
Происшествия

Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов в Карелии

На месте железнодорожной аварии в Кондопожском районе работали 250 человек

В полночь 15 мая на месте железнодорожной аварии на станции Заделье в Кондопожском районе полностью завершены восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Напомним, днем 12 мая на станции Заделье сошли с путей 14 вагонов товарного поезда. В результате движение поездов на длительное время было полностью заблокировано, в пути застряли составы, ехавшие в Мурманск и Москву.

На данный момент проведены работы по подъему сошедших с путей вагонов, восстановлена путевая инфраструктура станции - рельсы, стрелки, контактная сеть.

Было задействовано порядка 250 человек, на месте работали восстановительные поезда станций Петрозаводск, Медвежья Гора, Кемь, специализированная техника, в числе которой краны восстановительных поездов, бульдозер, гидравлическое оборудование.

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