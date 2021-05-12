Поезда задерживаются после аварии на железной дороге в Карелии

В ОЖД прокомментировали железнодорожную аварию, произошедшую сегодня днем на станции Заделье в Кондопожском районе. Там с пути сошли 19 вагонов грузового состава.

По данным Октябрьской железной дороги, в связи с произошедшим инцидентом ожидается задержка поездов №15 Мурманск-Москва, №91 Мурманск-Москва и №16 Москва-Мурманск. Также возможны изменения в графике движения электричек. Движение на участке Петрозаводск - Медвежья Гора приостановлено.

Авария на станции Заделье произошла в 13:28. В результате схода 19 пустых вагонов грузового состава никто не погиб и не пострадал. Угрозы экологической безопасности нет.

Создан оперативный штаб, который занимается ликвидацией последствий инцидента. На место направились восстановительные поезда из Петрозаводска и Медвежьегорска. Фото ytimg.com