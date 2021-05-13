250 специалистов задействованы в ликвидации аварии на путях в Карелии

На месте железнодорожной аварии на станции Заделье продолжаются восстановительные работы. Как рассказали в ОЖД, 13 мая в 18:28 специалисты подняли последний поврежденный вагон. Напомним, всего днем 12 мая с путей сошли 14 порожних вагонов грузового поезда. Из-за ЧП движение на участке Петрозаводск – Медвежья Гора временно было приостановлено. В 23:30 было открыто движение по одному пути для пропуска пассажирских поездов.

Железнодорожники продолжают восстанавливать целостность верхнего строения пути, стрелочных переводов и контактной сети, после чего пропуск грузовых и пассажирских поездов через станцию будет организован в штатном режиме.

В работах задействованы около 250 человек, также привлекается специализированная техника, в том числе краны восстановительных поездов, бульдозер, гидравлическое оборудование.

РЖД организовали штаб по ликвидации последствий схода. Также Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП, а также проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой поездов. (фото thebiggest.ru)