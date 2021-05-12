Опубликованы фото и видео с места схода вагонов в Карелии

МЧС опубликовало фото- и видеоматериалы с места схода вагонов грузового состава на станции Заделье в Кондопожском районе. По уточненным данным, с путей сошли 14, а не 19 вагонов, как сообщалось ранее.

На кадрах видно, что последствия инцидента весьма серьезные. Напомним, ЧП произошло сегодня в 13:28. В результате схода вагонов никто не пострадал. Угрозы экологической безопасности нет.

На месте развернут оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. К месту крушения направлены восстановительные поезда из Петрозаводска и Медвежьегорска.

По данным Октябрьской железной дороги, в связи с произошедшим инцидентом ожидается задержка поездов №15 Мурманск-Москва, №91 Мурманск-Москва и №16 Москва-Мурманск. Также возможны изменения в графике движения электричек. Движение на участке Петрозаводск - Медвежья Гора приостановлено.