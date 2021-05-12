СК рассказал о неадекватности стрелка, устроившего бойню в Казани

Неадекватное поведение Ильназа Галявиева в данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Сегодня следователи предъявят молодому человеку обвинение в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) в школе №175 в Казани. Также следователи направят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СК, Галявиев на учете у психиатра и нарколога не состоял. Но выяснилось, что ранее молодой человек неоднократно обращался за медицинской помощью по поводу сильных головных болей. В 2020 году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала 2021 года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в поведении молодого человека.

Следователи установили, где Галявиев приобрел оружие, а также обстоятельства, связанные с выдачей необходимых для этого документов. Также был проведен обыск по месту жительства подозреваемого, изъяты вещественные доказательства. Следователи опросили более 75 человек, изучили видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, на которых зафиксирован момент совершения преступления.

По делу назначено более 30 судебных экспертиз. Для определения психического здоровья Галявиева проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в школе, проверят на соответствие всем требованиям законодательства. Глава СК России Александр Бастрыкин еще раз напомнил о необходимости тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В результате нападения на школу 11 мая погибли двое взрослых и семь детей, 21 человек получил ранение. 19-летний стрелок был задержан. На допросе он рассказал, что является «богом» и начал всех ненавидеть, пишет «Лента.ру». По словам задержанного, в нем «пробудился монстр». 12 мая объявлен днем траура в Татарстане. (фото rus.azattyq-ruhy.kz)