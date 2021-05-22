Уголовное дело возбудили после схода вагонов в Карелии

Мурманский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после ЧП на железной дороге в Карелии. Дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В сообщении пресс-службы Северо-Западного СУ на транспорте СК России упоминается о сходе 19 порожних вагонов на станции Заделье Кондопожского района. Между тем, как мы писали ранее со ссылками на РЖД и МЧС, речь все же идет о 14 вагонах грузового поезда.

Следователи установили, что 12 мая около 14:00 на станции Заделье сошли вагоны «Хопер» грузового поезда №2114 под управлением локомотивной бригады в составе машиниста и помощника машиниста.

В результате оказались повреждены три станционных железнодорожных пути длиной около 250 метров, электроопора № 7, также произошел обрыв контактной сети. Ведомство опубликовало видео с места ЧП.

«Причинен материальный ущерб организации-владельцу вагонов на сумму 15 миллионов рублей»,

- говорится в сообщении ведомства.

Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли техническую документацию и документы, подтверждающая должностное положение, лиц ответственных за содержание и ремонт путей. Решается вопрос о назначении технической судебной экспертизы. Расследование продолжается. (фото szsut.sledcom.ru)