Поезда задерживаются из-за ЧП в Карелии, пассажиров увозят автобусы

Пассажирские поезда задерживаются из-за схода 14 вагонов грузового поезда на станции Заделье в Карелии. По сообщению пресс-службы ОЖД, задерживаются поезда дальнего следования №15 Мурманск-Москва – более четырех часов; №91 Мурманск-Москва - более двух часов; №16 Москва-Мурманск – более часа. Пригородные поезда на участке Петрозаводск-Кондопога отменены.

Для пассажиров поезда №15, которые следовали до станции Петрозаводск, была организована доставка автобусами от станции Кондопога до Петрозаводска. Пассажирам, рейсы которых задерживаются более, чем на 4 часа, предоставят питание.

«Возврат и переоформление проездных документов по желанию пассажиров будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов»,

- сообщили в ОЖД, а также извинились за неудобства.

ЧП произошло 12 мая в 13:28 на станции Заделье Октябрьской железной дороги. Из-за схода порожних вагонов движение на участке Петрозаводск – Медвежья Гора оказалось временно приостановлено. В результате ЧП никто не пострадал. Также нет угрозы экологической безопасности нет. МЧС Карелии опубликовало фото- и видеоматериалы с места аварии на путях в Кондопожском районе.

Работает штаб по ликвидации последствий ЧП, на место направлены восстановительные поезда со станций Петрозаводск и Медвежья Гора. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП, а также проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой поездов.