Суд в Казани арестовал обвиняемого в нападении на школу Галявиева

12 мая Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство об аресте Ильназа Галявиева, устроившего бойню в школе 11 мая. Молодого человека заключили под стражу на два месяца – до 11 июля.

Ему было предъявлено обвинение в убийстве. Стрелок признал вину. Также он заявил, что не имеет тяжких заболеваний. По информации РИА Новости, Галявиев слушал решение суда без эмоций.

В результате нападения на школу №175 погибли девять человек, 23 человека пострадали. Напомним, СК сообщил, что Галявиев на учете у психиатра и нарколога не состоял. Но ранее молодой человек неоднократно обращался за медицинской помощью по поводу сильных головных болей. В 2020 году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала 2021 года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в поведении молодого человека. (фото Максим Богодвид, ria.ru)