Парфенчиков предложил зажечь свечи в память о погибших в школе Казани

Глава республики Артур Парфенчиков от имени всех жителей Карелии выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе № 175 в Казани.

«Приношу глубокие соболезнования родным, близким погибших и всем жителям Татарстана в связи со страшной трагедией, которая произошла сегодня в Казани. Погибли дети… Мы всем сердцем разделяем эту боль. Карелия скорбит вместе с вами…»,

- написал губернатор «ВКонтакте».

12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Парфенчиков предложил жителям республики в этот день почтить память погибших. Глава республики предложил петрозаводчанам 12 мая в 18:30 зажечь свечи и возложить цветы к большому камню на Онежской набережной, почтить память погибших и выразить общую поддержку жителям Татарстана.

Напомним: стрельба в школе на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Стрелком оказался 19-летний молодой человек, он задержан. По официальным данным, в результате трагедии погибли 7 детей и учительница, пострадали 20 человек. Позднее издание RT со ссылкой на президента Татарстана Рустама Минниханова сообщило, что число погибших в результате стрельбы возросло до девяти. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, его расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета. Правительство Татарстана выплатит семьям погибших по 1 миллиону рублей. (фото vkpress.ru, Геннадий Балышев)