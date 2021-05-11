11 мая 2021, 10:34
Россия

Шесть детей и учитель погибли при стрельбе в школе в Казани

В Татарстане совершено вооруженное нападение на учебное заведение

В Казани произошло нападение на школу. В результате стрельбы погибли учитель и шестеро детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

По предварительным данным, стрельбу открыл подросток. Нападавший был задержан. Также рядом с учебным заведением прогремел взрыв.

Школа оцеплена, детей эвакуировали. На место происшествия направлена 21 бригада скорой помощи. К учебному заведению прибыли глава Татарстана, прокурор региона и руководитель республиканского Минздрава. Фото источника

Обсудить
просмотр
186878
Метки: 
Казань
Школа
стрельба
погибшие
Нападение