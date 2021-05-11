Шесть детей и учитель погибли при стрельбе в школе в Казани

В Казани произошло нападение на школу. В результате стрельбы погибли учитель и шестеро детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

По предварительным данным, стрельбу открыл подросток. Нападавший был задержан. Также рядом с учебным заведением прогремел взрыв.

Школа оцеплена, детей эвакуировали. На место происшествия направлена 21 бригада скорой помощи. К учебному заведению прибыли глава Татарстана, прокурор региона и руководитель республиканского Минздрава. Фото источника