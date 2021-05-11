Штрафы за безбилетный проезд в транспорте могут вырасти

В России могут вырасти штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутатов Госдумы.

Сейчас по нормам КоАП штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет сто рублей. Менять размер наказания регионы ранее не могли. Однако, 7 марта в законодательство были внесены изменения, и субъекты Федерации получили такое право. Тем не менее, пока что поправкам мешает вступить в полную силу норма Кодекса об административных правонарушениях.

По этой причине Минтранс предлагает признать соответствующие статьи Кодекса утратившими силу.

Некоторые депутаты Госдумы, однако, отнеслись к инициативе с осторожностью. Они считают, что региональные власти будут заинтересованы в том, чтобы наказывать граждан как можно серьезнее. Фото gazeta-pravo.ru