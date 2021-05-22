Двум жителям Костомукши придется заплатить за шум по ночам

Что делать с нарушителями в Костомукше, решали 20 мая на очередной административной комиссии. По сообщению издания «64-я параллель онлайн», штрафы выписали по двум протоколам из семи.

В двух случаях местные жители решили справить нужду в лесопарках. Укрыться от посторонних глаз им не удалось. Поскольку это их первое нарушение костомукшане отделались предупреждением.

Еще четыре административных протокола касались нарушения покоя и тишины. Двух шумных жителей города горняков предупредили, еще двоим придется выплатить штрафы по тысяче рублей.

Также одного автомобилиста привлекли к ответственности за парковку в неположенном месте. Поскольку ранее водитель не был замечен в подобных нарушениях, ему не стали выписывать штраф. (фото sibadvokat.ru)