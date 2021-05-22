Убийца сбежал из колонии-поселения в Оренбургской области

21 мая в Новотроицком участке колонии-поселения на рабочем объекте заметили, что отсутствует один из заключенных. Пропал Константин Стелмока, 1986 года рождения, родившийся в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба областной УФСИН.

Приметы осужденного: рост – 172, телосложение – худощавое, сутулое, плечи – опущенные, глаза – карие, волосы – прямые, темные, короткие.

Был одет: темный спортивный костюм, полосатая майка с коротким рукавом светлого цвета, бейсболка - серая.

В УФСН пояснили, что в соответствии со ст.129 УИК РФ в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, пользуются правом свободного передвижения в учреждении, могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.

Беглеца разыскивают. Сообщать о сбежавшем заключенном можно по телефонам: 8 (3532) 98-34-00, 98-33-11; 8 (3532) 98-33-29, 98-32-52; 8(3537)66-18-11.

По сообщению издания orenday.ru, ссылающегося на данные областного суда, Стелмока был осужден за разбой, покушение на убийству двух человек и убийство. Преступления были совершены в 2010 году. Мужчина задушил бельевой веревкой женщину. Другая жертва (мужчина), которую он также пытался задушить, очнулась после ухода убийцы. Потерпевший смог вызвать помощь. В 2011 году мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание он должен был в колонии строгого режима. (фото 56.fsin.gov.ru)