Полиция нашла и вернула жителю Карелии похищенный смартфон

Стражи порядка Костомукши вернули владельцу недавно приобретенный, а азтем похищенный неизвестным смартфон. По сообщению МВД, потерпевший мужчина отдыхал вместе с друзьями в ресторане. В какой-то момент празднования гости решили отправить знакомого домой на такси. Мужчина сел в машину, а спустя какое-то время передумал и вернулся в ресторан. Водитель принял другой заказ.

Как выяснили полицейские, 36-летний клиент из северного города нашел в такси чужой телефон, который тут же спрятал. Он воспользовался тем, что в устройстве не было пароля доступа. Мужчина вставил свою сим-карту, но впоследствии решил, что модель для него неудобная и просто хранил смартфон в квартире родного города за пределами Карелии.

На него вышли полицейские. После общения с ними подозреваемый в хищении мужчина выдал смартфон и раскаялся. В связи с тем, что обвиняемый мужчина впервые оступился, возместил причиненный материальный вред, помог расследованию, в отношении него решается вопрос о назначении судебного штрафа. Окончательное решение примут надзорный орган и суд. (фото gusev-online.ru)