Шквалистый ветер оставил более 100 домов в Петрозаводске без света

Шквалистый ветер, обрушившийся накануне на столицу Карелии, оставил без света десятки домов в отдаленном районе города.

По сообщению администрации Петрозаводска, 21 мая после 17:20 в Соломенном произошло отключение электроэнергии. Без света остались 110 домов.

Восстановить электроснабжение в тот же день, суд по всему, не удалось. Специалисты АО «ОРЭС-Петрозаводск» ведут ремонтные работы. Восстановить электроснабжение в Соломенном планируют 22 мая до 18:00. (фото irk.aif.ru)