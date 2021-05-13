Огонь уничтожил звероферму в Пряжинском районе

Серьезный пожар произошел 12 мая на звероферме, принадлежащей ЗАО «Ведлозерское» в Пряжинском районе.

Горели неэксплуатируемые дощатые строения, покрытые шифером. Света и отопления в строениях не было. Огонь повредил строения на общей площади 10 000 кв.м, сообщает паблик Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Пожар был ликвидирован по рангу 1БИС. Для тушения привлекались 2 автоцистерны и 11 человек личного состава пожарной части №48 по охране поселка Пряжа, 1 автоцистерна и 2 специалиста пожарной части №49 по охране села Ведлозеро, 1 автоцистерна и 5 огнеборцев из пожарной части №47 по охране поселка Мелиоративный, а также 2 автоцистерны, 2 единицы техники и 9 человек личного состава из специализированных частей Петрозаводска.

Пожар был локализован за 45 мин. Другие службы не привлекались. В настоящее время причина, виновный и ущерб устанавливаются. (фото vk.com)