Жителя Карелии приговорили к 9 годам колонии за убийство знакомого

Суд в Калевале признал местного жителя виновным в убийстве.

Преступление было совершено в ночь на 17 января. По версии следователей, мужчина выпивал со знакомым. Во время застолья они поссорились. Подсудимый напал на потерпевшего, причинив ножом колото-резаное ранение.

Потерпевший скончалась на месте, нападавший был задержан и заключен под стражу. Впоследствии суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. (фото lpravda.ru)