Жительница Карелии через окно вытащила отца-инвалида из горящего дома

Утром 13 мая в Лососинном в Прионежском районе сгорел жилой дом. На пожаре чудом никто не погиб. В доме проживала вдова с ребенком и отцом-инвалидом. Женщина спасла отца, вытащив мужчину через окно. Об огненном ЧП в соцсети сообщили знакомые потерпевшей.

Юрист Сергей Казаков предположил, что это мог быть поджог. Об этом мужчина написал на своей странице «ВКонтакте».

«Одинокой вдове с ребенком сегодня утром сожгли дом. Есть уверенность в том, что это покушение на убийство через поджог. Не осталось ничего. По счастливой случайности никто не погиб. Чудом спаслись собаки. Отца-инвалида сумела вытащить через окно»,

- написал петрозаводчанин. Он также попросил неравнодушных граждан оказать потерпевшей посильную помощь. Как этом сделать, написано на странице юриста в соцсети. (фото vk.com)