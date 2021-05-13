Подросткам в Карелии грозит до семи лет колонии за угон снегоходов

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей Лоухского района. Они обвиняются в угонах снегохода, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, в январе этого года подростки проникали в гараж, принадлежащий жителю поселка Лоухи, заводили его снегоход и катались на нем без разрешения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы. Фото mk.ru