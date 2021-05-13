13 мая 2021, 15:50
Подросткам в Карелии грозит до семи лет колонии за угон снегоходов
Следователи направили в суд дело в отношении двоих юных жителей Лоухского района
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей Лоухского района. Они обвиняются в угонах снегохода, сообщает пресс-служба СК.
По версии следствия, в январе этого года подростки проникали в гараж, принадлежащий жителю поселка Лоухи, заводили его снегоход и катались на нем без разрешения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы. Фото mk.ru