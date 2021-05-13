Молодая петрозаводчанка лишилась денег при попытке подзаработать

В полицию Петрозаводска обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала стражам порядка свою историю, удивившись, как легко мошенникам удалось ее обмануть. При этом, горожанка работает в сфере экономики и прекрасно знает о различных схемах злоумышленников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пострадавшая сообщила, что наткнулась в Интернете на рекламу, предлагавшую инвестировать деньги на брокерской площадке. Оформление напоминало стиль известного банка. Женщина оформила заявку, и на следующий день ей позвонил, якобы, сотрудник финансовой организации, который объяснил условия онлайн-заработка. Горожанка внесла на счет 13 тысяч рублей и увидела движение денег - шел то прирост, то падение.

Вскоре ей позвонил другой человек и предложил выгодно вложиться в нефть. Петрозаводчанка заинтересовалась и внесла на счет еще 80 тысяч рублей. Сразу же она попыталась вывести часть прибыли, но у нее ничего не вышло. Попытки добиться разъяснений у представителей площадки не дали результата - собеседники делали вид, что не понимали, о чем идет речь.

Тогда у женщины появились сомнения. Она промониторила отзывы в Интернете и обнаружила, что многие называют данную онлайн-площадку мошеннической.

Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото vashgorod.ru