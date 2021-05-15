15 мая 2021, 10:02
Грузовик перевернулся в Карелии, пострадал водитель
Дорожная авария с большегрузом произошла в Пряжинском районе
14 мая в Пряжинском районе опрокинулся грузовик. Пострадал водитель - 54-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, инцидент произошел в 16 часов. Водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» с полуприцепом не справился с управлением, грузовик занесло, в результате чего он опрокинулся.
Водитель получил травмы. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в БСМП Петрозаводска. Фото источника