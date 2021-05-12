В Карелии спасли москвичей, перевернувшихся на лодке на Ладоге

Пьяная супружеская парасамовольно взяла лодку ПВХ с мотором на базе отдыха и отправилась кататься по Ладожскому озеру.

В какой-то момент лодка перевернулись. Инцидент произошел в минувший вторник, 11 мая. Москвичи сумели забраться на нее, но в лодке сломался мотор, сообщает паблик карельских спасателей.

Угодившим в беду туристам удалось связаться с диспетчером «112» и попросить о помощи. На подмогу туристам отправился сортавальский поисково-спасательный отряд. Терпящих бедствие москвичей обнаружили в заливе Оравансельга. Их спасли. (фото sorola.ru)