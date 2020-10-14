Заваленный мост, новая вакцина и предупреждение ГИБДД. Картина дня

Коронавирус свирепствует в Карелии, дорожная полиция предупреждает о первом снеге, поселения Муезерского района объединяют в муниципальный округ, Минтранс расторгает контракт со строителями моста на улице Кирова в Петрозаводске, – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен еще у 80 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Из этого числа заболевших – 50 человек, из них 19 имеют симптомы средней тяжести. Школьников и студентов продолжают переводить на дистанционное обучение из-за случаев новой коронавирусной инфекции. На дистанционный формат обучения отправлены один класс в кондопожской школе №3, два класса в петрозаводском лицее №1, один класс в петрозаводской школе №46, один класс в пудожской школе №3. На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях Петрозаводска, у которых инфекция была выявлена 13 октября. Их 57 человек.

– В Карелии уже несколько медиков получили новую вакцину от коронавируса «Спутник V». В том, что нашим врачам вкалывают препарат, не прошедший полный цикл клинических испытаний (он только зарегистрирован), Минздрав РК проблемы не видит. Жар, слабость, головная боль, ломота – побочные эффекты.

– Министерство образования Карелии представило проект расписаний ЕГЭ и ОГЭ на следующий год. Экзамены пройдут в три этапа. Досрочный предположительно будет проходить с 22 марта по 16 апреля, основной – с 24 мая по 1 июля, дополнительный – с 3 по 17 сентября. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Фото rbc.ru, Владимир Смирнов

– Дорожная полиция Петрозаводска рекомендует водителям начать готовить автомобиль к зиме. По прогнозам синоптиков к выходным ожидается понижение температуры, возможен снег. Изменение погодных условий, в особенности первый снег и понижение температуры воздуха в ночное и вечернее время, неблагоприятно сказываются на дорожной обстановке.

– С компанией «ПроектКомСтрой», которая с июня проводит реконструкцию моста через реку Неглинка на улице Кирова в Петрозаводске, расторгнут контракт. В карельском Минтрансе объяснили, что на эти меры пришлось пойти, так как подрядчик затягивает сроки выполнения работ. Вскоре будет объявлен конкурс по выбору новой организации, которая согласится к декабрю завершить все работы. В ведомстве заверяют, что смена подрядчика никак не скажется на сроках строительства моста.

Фото пресс-центра администрации города

– За первые девять месяцев 2020 года в Карелии родились 3402 ребенка: 1740 мальчиков и 1662 девочки. Такие данные приводит Фонд социального страхования. 104 карельские семьи стали богаче на двух детей, а в шести ячейках общества родились тройняшки. Среднестатистический рост новорожденного в этом году – 51 сантиметр, а вес – 3,3 килограмма.

– Поселения, входящие в состав Муезерского района, по решению жителей могут быть объединены в Муезерский муниципальный округ. Эту инициативу главы района поддержали на общественных слушаниях 64 жителя поселка Суккозеро и 16 представителей Пенинги. Жители последней единогласно проголосовали за объединение, а в Суккозере мнения разделились: «за» проголосовали 52 жителя, «против» – 7, а 5 воздержались. Очередные публичные слушания пройдут на следующей неделе в поселках Волома, Ледмозеро, Реболы и Ругозеро.