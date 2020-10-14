Муезерский район голосует за объединение в один округ

Поселения, входящие в состав Муезерского района, по решению жителей могут быть объединены в Муезерский муниципальный округ, сообщает газета «Новости Костомукши».

13 октября эту инициативу главы района поддержали на общественных слушаниях 64 жителя посёлка Суккозеро и 16 представителей Пенинги. Жители последней единогласно проголосовали за объединение, а в Суккозере мнения разделились: «за» проголосовали 52 жителя, «против» – 7, а 5 воздержались. Очередные публичные слушания пройдут на следующей неделе в посёлках Волома, Ледмозеро, Реболы и Ругозеро.

Преобразование Муезерского района в муниципальный округ стало возможным после внесения поправок в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Новый вид муниципалитета – муниципальный округ – создан в 2019 году. В случае получения поддержки жителей осенью 2021 года пройдут выборы в единый Совет депутатов Муезерского муниципального округа, в состав которого будут избраны представители всех окружных поселений, которые выберут главу муниципалитета и будут представлять интересы граждан.

Изображение карт с сайта «Новости Костомукши» и Википедия.