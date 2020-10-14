Подрядчик завалил мост на Кирова

С компанией «ПроектКомСтрой», которая с июня проводит реконструкцию моста через реку Неглинка на улице Кирова в Петрозаводске, расторгнут контракт. Об этом нашему изданию рассказали в пресс-службе республиканского Минтранса.

Сегодня днем в Телеграм-канале «Бараний берег» появилось сообщение о бегстве очередного подрядчика.

«От карельских чиновников продолжают массово бежать подрядчики. Теперь, говорят, уйти с объекта внезапно решила компания, проводившая реконструкцию моста на улице Кирова в Петрозаводске (очередной проект юбилейной ФЦП). Мост на оживлённой улице перекрыт уже несколько месяцев, отчего в городе стало еще больше пробок. Когда закончится строительство нового, теперь совсем неясно. Горожане будут в восторге. Пришлите уже в Карелию человека, который сможет нормально написать хоть один госконтракт»,

- пишет администратор канала.

В карельском Минтрансе объяснили, что подрядчик затягивает сроки выполнения работ, из-за чего с ним намерены расторгнуть договор. Вскоре будет объявлен конкурс по выбору новой организации, которая согласится к декабрю завершить все работы. В ведомстве заверяют, что смена подрядчика никак не скажется на сроках строительства моста.

«Сроки окончания ремонт моста не сдвигаются»,

- сообщили в министерстве.

Напомним, из федерального и республиканского бюджетов на новый железобетонный мост было выделено 98,5 миллионов рублей. Согласно контракту, реконструкцию моста должны были завершить к декабрю 2020 года. Из-за ремонта моста также перенесли автобусную остановку, изменили работу светофоров, запретили стоянку и изменили схему движения транспорта. В середине сентября на объекте был выполнен демонтаж старого моста, осуществлен перенос электрических сетей, смонтированы опоры, продолжались мероприятия по выносу водопровода, велась подготовка к монтажу балок. (фото пресс-центр администрации города)