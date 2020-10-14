Школьников продолжают переводить на дистанционку из-за COVID-19

Школьников и студентов продолжают переводить на дистанционное обучение из-за случаев новой коронавирусной инфекции.

На дистанционный формат обучения отправлены один класс в кондопожской школе №3, два класса в петрозаводском Лицее №1, один класс в петрозаводской школе №46, один класс в пудожской школе №3. Об этом сообщил сегодня утром глава Карелии. Кроме того на дистанционку переведена одна группа в Петрозаводском музыкальном колледже.

С начала коронапандемии в республике вирус поразил 4860 человек. (фото на главной rg.ru)