14 октября 2020, 10:02
Школьников продолжают переводить на дистанционку из-за COVID-19
Пять классов в школах республики и одна группа колледжа перешли на дистанционный формат обучения
Школьников и студентов продолжают переводить на дистанционное обучение из-за случаев новой коронавирусной инфекции.
На дистанционный формат обучения отправлены один класс в кондопожской школе №3, два класса в петрозаводском Лицее №1, один класс в петрозаводской школе №46, один класс в пудожской школе №3. Об этом сообщил сегодня утром глава Карелии. Кроме того на дистанционку переведена одна группа в Петрозаводском музыкальном колледже.
С начала коронапандемии в республике вирус поразил 4860 человек. (фото на главной rg.ru)