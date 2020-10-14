В шести семьях Карелии родились тройни в 2020 году

За первые девять месяцев 2020 года в Карелии родились 3402 ребенка. На свет появились 1740 мальчиков и 1662 девочки. Такие данные приводит Фонд социального страхования.

За этот период 104 карельские семьи стали богаче на двух детей, а в шести семьях и вовсе родились тройняшки. Среднестатистический рост новорожденного 2020 года - 51 сантиметр, а вес - 3,3 килограмма.

В ФСС отметили, что по программе «Родовой сертификат» в январе-сентябре 2020 года карельское отделение Фонда социального страхования перевело на счета лечебных учреждений республики более 38 миллионов рублей за услуги, оказанные беременным женщинам и молодым матерям.

Деньги от ФСС получают женские консультации - за медицинские услуги, оказанные в период беременности женщин, родильные дома - за услуги в период родов и послеродовой период, детские поликлиники - за услуги по наблюдению малышей в первом году жизни. Также в текущем году добавилась дополнительная услуга, оплачиваемая в рамках программы, - оказание женщинам в период беременности бесплатной правовой, психологической и медико-социальной помощи.

Фото voronezh.sm.news