Выбор редакции: суд по счетам за мусор и удачливая пенсионерка

В Петрозаводском городском суде рассмотрели административный иск в отношении охранника ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова.

Жительница Пряжи сумела взыскать компенсацию морального вреда с хозяина укусившей ее собаки.

Пенсионерка призналась, что покупает лотерейные билеты для поднятия настроения, а выигрышный билет выбрала спонтанно. Жительница Карелии выиграла миллион.

Владелец гостиничного комплекса в Карелии выиграл судебный спор с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Причиной разбирательства стали завышенные счета за вывоз мусора, которые в три раза превышали реальную сумму.

Силовики пришли к депутату Петросовета. Он проходит свидетелем по уголовному делу.

В карельском поселке ни осталось ни почты, ни медпункта. Депутат парламента готовит обращение в прокуратуру.

Посетителям торгового центра на проспекте Ленина «урезали» бесплатные часы на парковке.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.