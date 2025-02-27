Бизнесмена пытались заставить втрое больше платить за вывоз мусора

Владелец гостиничного комплекса в Карелии выиграл судебный спор с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Причиной разбирательства стали завышенные счета за вывоз мусора, которые в три раза превышали реальную сумму.

Как рассказала бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова, регоператор включил в расчеты объекты, не принадлежащие предпринимателю, а также основывался на завышенном количестве мест в гостинице. Бизнесмен, обнаружив необоснованные начисления, обратился в Арбитражный суд за защитой своих интересов.

Елена Гнетова выступила в суде третьим лицом, активно поддерживая предпринимателя. В ходе разбирательства выяснилось, что расчеты оператора были частично основаны на информации из интернета, а также включали объекты, не связанные с гостиницей.

Регоператор неоднократно менял свои требования, увеличив сумму иска более чем в три раза. Однако суд признал начисления необоснованными и снизил плату за вывоз ТКО в шесть раз, удовлетворив лишь часть требований оператора.