Силовики провели обыск в доме депутата Петросовета Александра Калько

Сегодня в доме депутата Петрозаводского городского совета и бизнесмена Александра Калько прошли обыски. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Долго будет Карелия сниться».

По данным источника, 41-летний Калько проходит свидетелем в рамках уголовного дела, возбужденного против двух его сотрудников из компании «Недра», занимающейся разработкой песчаных карьеров.

Сотрудники компании были арестованы по подозрению в мошенничестве.