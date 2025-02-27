27 февраля 2025, 11:07
Силовики провели обыск в доме депутата Петросовета Александра Калько
К депутату Петросовета пришли проводить следственные действия по делу о мошенничестве
фото: Петросовет/ВКонтакте
Сегодня в доме депутата Петрозаводского городского совета и бизнесмена Александра Калько прошли обыски. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Долго будет Карелия сниться».
По данным источника, 41-летний Калько проходит свидетелем в рамках уголовного дела, возбужденного против двух его сотрудников из компании «Недра», занимающейся разработкой песчаных карьеров.
Сотрудники компании были арестованы по подозрению в мошенничестве.