27 февраля 2025, 11:07
Происшествия

Силовики провели обыск в доме депутата Петросовета Александра Калько

К депутату Петросовета пришли проводить следственные действия по делу о мошенничестве
фото: Петросовет/ВКонтакте

Сегодня в доме депутата Петрозаводского городского совета и бизнесмена Александра Калько прошли обыски. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Долго будет Карелия сниться». 

По данным источника, 41-летний Калько проходит свидетелем в рамках уголовного дела, возбужденного против двух его сотрудников из компании «Недра», занимающейся разработкой песчаных карьеров.

Сотрудники компании были арестованы по подозрению в мошенничестве. 

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новости Карелии
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